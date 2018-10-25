دون تدخل جراحي.. إيقاف نزيف حاد لمريض أصيب بطعنة سكين

المواطن - الرياض

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، بقيادة الدكتور حامد الغامدي استشاري أوعية دموية، في إنقاذ حياة مريض أصيب بطعنة سكين فوق الترقوة بعد السيطرة على النزيف الحاد، وإيقافه تمامًا عقب إجراء عملية بالأشعة التداخلية عن طريق القسطرة، لتستقر حالته دون اللجوء إلى التدخل الجراحي.

وأكد الدكتور حامد الغامدي، المشرف على الحالة، أن المستشفى استقبل مريضًا يبلغ من العمر 42 سنة، ويعاني من إصابته بطعنة سكين فوق الترقوة؛ مما نتج عنها نزيف حاد، مشيرًا إلى أنه تم التعامل سريعًا مع الحالة من خلال تزويده بمحاليل وسوائل وريدية حتى استقرت حالته.

وبيّن الدكتور الغامدي أنه تم بعد ذلك إجراء أشعة مقطعية للمريض، وتبين وجود إصابة الشريان تحت الترقوة، فجرى نقل الحالة إلى قسم الأشعة التداخلية بعد التأكد من التشخيص، حيث تم وضع القسطرة ودعامة لإصلاح الشريان المصاب، وتم- بحمد لله- السيطرة على النزيف وإيقافه، وتحسنت حالة المريض بعد هذا التدخل واستقرت تمامًا دون اللجوء إلى التدخل الجراحي.

وأوضح الدكتور حامد الغامدي، استشاري أوعية دموية، أن العمليات بالأشعة التداخلية عن طريق القسطرة، تعتبر من العمليات الجديدة المستحدثة التي يمكن من خلالها السيطرة على النزيف الناتج عن الإصابات والحوادث بعيدًا عن التدخل الجراحي، مشيرًا إلى أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز- ولله الحمد- يتمتع بوجود مثل هذه الإمكانيات.

من جهته، هنأ الدكتور أحمد الزبيدي المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض الفريق الطبي بقيادة الدكتور حامد الغامدي استشاري أوعية دموية على هذا الإنجاز، مؤكدًا فخره بالنجاحات المتتالية التي يحققها المستشفى في إنقاذ حياة العديد من المرضى بإذن الله تعالى.