ديبالا للجماهير السعودية: ننتظركم وبلدكم رائع

المواطن - محمد سمعه

دعا النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، جناح نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب الأرجنتين، الجماهير السعودية إلى حضور مباراة الأرجنتين والعراق والتي تُقام اليوم ضمن مباريات البطولة الرباعية الودية.

وتحدث ديبالا في فيديو مُسجل للجماهير السعودية قائلًا: نحن ننتظركم في مباراة العراق، لا تتأخروا، ونحن سعداء للغاية للتواجد في السعودية فهي بلد رائع.

ويذكر أن مباراة العراق والأرجنتين تُقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.

ولن يُشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده في البطولة الرباعية، خاصة أن ميسي اعتذر عن تمثيل بلاده دوليًا عقب الخروج من دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم في روسيا بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي.

سيخوض المنتخب الأرجنتيني ثاني مباراة له في البطولة الرباعية، يوم الثلاثاء المقبل أمام المنتخب البرازيلي حيث تُقام المباراة في مدينة جدة.

يُعد ديبالا واحدًا من أبرز اللاعبين المتواجدين على الساحة الكروية في أوروبا حاليًا، خاصة أن اسمه ارتبط بالانتقال لريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي.