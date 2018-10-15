ديزني تبث الروح مجددًا في علاء الدين

المواطن - أميرة محمد

بدأت أستوديوهات ديزني خلال السنوات الماضية في تحويل أشهر أفلام الكرتون التي هي من إنتاجها إلى نسخ سينمائية حية يشارك في بطولتها العديد من الممثلين.

من المنتظر أن تعيد شركة ديزني قصة علاء الدين والمصباح السحري إلى دور السينما مجددًا، ولكن ليس من خلال الرسوم المتحركة بل عبر فيلم جديد تطرحه في مايو من العام المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول الفتى الفقير علاء الدين الذي ينجح بمساعدة جني المصباح السحري في الزواج من الأميرة ياسمين.

وقالت ديزني إن الفيلم الذي جرى تصويره في بريطانيا والأردن هو من إخراج جاي ريتشي وبطولة النجم ويل سميث في دور الجني ومينا مسعود في دور علاء الدين وناعومي سكوت في دور الأميرة ياسمين.

وطرحت ديزني إعلانًا ترويجيًا لفيلمها الجديد على موقع يوتيوب قائلة إن الفيلم يتضمن إعادة تسجيل الأغاني الأصلية للفيلم التي كتب كلماتها آلان مينكن وهاوارد آشمان وتيم رايس إضافة إلى أغنيات جديدة.

ومن جانبه عبّر ويل سميث عن حماسه للعب دور الجني عبر حسابه على موقع إنستغرام قائلًا: “أخرجوني! أتلهف لأن تروني وأنا أزرق!”، في إشارة إلى لون جني المصباح السحري.