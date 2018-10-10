والمعروف أن دينا باول واسمها قبل الزواج دينا حبيب ولدت عام 1973 في القاهرة لأب يعمل ضابطًا في الجيش المصري وأم أستاذة في الجامعة الأمريكية.

في عام 1977، قررت أسرتها القبطية الهجرة إلى ولاية تكساس، حيث كان والدها يقود حافلة، ويدير مع والدتها بقالة في مدينة دالاس.

وبعد تخرجها في جامعة تكساس في أوستن، حصلت دينا باول، على دورة تدريبية في مكتب عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية كاي بيلي هاتشيسون التي تشغل منصب مندوبة الولايات المتحدة في حلف الناتو حاليًا.

وفي وقت لاحق تزوجت دينا حبيب من رجل العلاقات العامة، ريتشارد باول، ولديهما ابنة، ويقيمون في ولاية نيويورك.

أصغر مساعدي الرئيس

انضمت دينا باول، التي تتحدث العربية بطلاقة، إلى إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن عام 2003، لتصبح أصغر مساعدي الرئيس حينما كان عمرها 30 عامًا فقط.

تقلدت في وزارة الخارجية منصبي مساعدة وزيرة الخارجية كوندليزا رايس للشؤون التعليمية والثقافية، ومنصب نائب وكيل وزارة الشؤون العامة والدبلوماسية العامة في عام 2005. ووصفتها رايس بأنها “واحدة من أكفأ الشخصيات التي تعاملت معها”.

رحلتها مع غولدمان ساكس

في عام 2007 انضمت دينا باول إلى بنك غولدمان ساكس، حيث تدرجت في الوظائف لتشرف على برامج الاستثمار والخدمات الخيرية، وبرنامج للإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية، تقدر قيمته بحوالي أربعة مليارات دولار. كما أشرفت على شركة تختص بمبادرات تمكين 10 آلاف امرأة، من خلال المشروعات الصغيرة في الدول النامية.