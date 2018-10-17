ذات الوشم.. تعرف على صاحبة أقدم تاتو في العالم

المواطن - متابعة

كشفت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأربعاء، نتائج الدراسات التي عكفت عليها خلال الفترة الماضية لمومياء معروفة باسم ذات الوشم، والذي يعتبر أقدم وشم في العالم.

وعثرت بعثة أثرية فرنسية تابعة لمعهد الآثار الفرنسي IFAO، على مومياء تضم على أجزائها 30 وشمًا “تاتو” في قرية العمال بمدينة الأقصر في العام 2014.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، في بيان للوزارة اليوم، إن “المومياء التي عثر عليها تتفرد بانتشار حوالي 30 وشمًا على أجزاء متفرقة من جسدها، سواء الرقبة، والظهر، والكتف والذراعين”.

وأشار وزيري إلى أنّ الدراسات التي أجريت أثبتت أنّ المومياء تخص امرأة يرجح أنها عاشت خلال الفترة ما بين عامي 1300 و1070 قبل الميلاد، وبلغ عمرها عند الوفاة حوالي 34 عامًا.

وأضاف أن الدراسات توصلت إلى أن المرأة صاحبة المومياء ذات شأن كبير بسبب تنوع الوشوم التي رسمت على جسدها، واختلاف أشكالها ما بين زهور اللوتس، وأبقار، وقردة البابون، وعين الودجات.