رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش تزور المسجد النبوي

رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش تزور المسجد النبوي

2018/10/18
الساعة 6:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

زارت دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنجلاديش الشعبية، حسينة واجد، اليوم، المسجد النبوي الشريف، حيث أدت الصلاة فيه، وتشرفت بالسلام على الرسول المصطفى-صل الله عليه وسلم-، وصاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها المسجد النبوي، مساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد عبدالله عايدالحربي والمدير العام للعلاقات والأعلام والاتصال بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.


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