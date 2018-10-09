رئيس الاتحاد العراقي: نشكر آل الشيخ.. سوبر كلاسيكو أفضل إعداد للآسيوية

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود الشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ لدعوة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة سوبر كلاسيكو التي ستنطلق منافساتها، يوم الخميس المقبل.

وقال مسعود: “نشكر المستشار تركي آل الشيخ والاتحاد السعودي لكرة القدم على دعوة المنتخب العراقي للمشاركة في البطولة الرباعية، واللعب مع المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السعودي.. هذا يُفيد منتخبنا فنيًا قبل الدخول إلى أمم آسيا”.

وتابع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، تصريحاته قائلًا: “أيام الفيفا الدولية محدودة للمنتخب العراقي، واختار المدرب 23 من اللاعبين المميزين سواء من الدوري المحلي أو الدوريات الخليجية”.

وأضاف عبد الخالق مسعود تصريحاته قائلًا: “لعبنا مباراة ودية مع المنتخب الكويتي ومواجهة الأرجنتين ستكون الثانية تحت قيادة ستريشكو كاتانيتش، ونتمنى أن يقدموا شيئًا يفرح الجماهير العراقية”.

واختتم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، تصريحاته بتمني التوفيق للمنتخبات العربية في كأس الأمم الآسيوية.

ويبدأ المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة سوبر كلاسيكو بمواجهة الأرجنتين، يوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ثم يلعب مع السعودية، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على استاد جامعة الملك سعود.