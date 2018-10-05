رئيس الزمالك يشكر آل الشيخ.. ويدرس اللعب في أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور عن سعادته بحفاوة الاستقبال في المملكة، استعدادًا لخوض مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الهلال.

ووجه منصور الشكر لهيئة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم، على الاستقبال الحافل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مُشددًا على أنه يؤكد على تاريخ القلعة البيضاء وقيمته لدى الأشقاء في المملكة.

وشكر رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بعدما نجح في إعادة الهيئة للبطولة العربية للأندية، التي أصبحت أقوى من المسابقات الإفريقية سواء من حيث المنافسة أو الجوائز.

وأضاف منصور: “سأتقدم بمقترح إلى الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ، لكي تُقام مباريات البطولة في الأدوار النهائية بنظام الدورة المجمعة، من أجل التأكيد على العلاقة القوية بين الفرق ولتكن فرصة ليلتقي الأشقاء العرب معًا”.

وتابع منصور خلال تصريحاته لموقع نادي الزمالك الرسمي: “ندرس المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة القادمة، أفكر في هذا الأمر اعتراضًا على ما أتعرض له من مؤامرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مؤخرًا”.

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلًا: “البعض يحاول الوقيعة بين الشعبين المصري والسعودي ولكن العلاقة طيبة بين الطرفين وعلى أفضل ما يكون رغم محاولات الإيقاع بهما”.