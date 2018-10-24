رئيس السنغال يصل الرياض للمشاركة في دافوس الصحراء 

المواطن - واس

وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي صال إلى الرياض اليوم للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وسفير جمهورية السنغال لدى المملكة شيخ التيجاني سي, ومندوب عن المراسم الملكية.