رئيس الشورى: الهجمة التي تقودها بعض وسائل الإعلام لا يمكنها أن تحول الحقائق

المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الهجمة على المملكة العربية السعودية التي تقودها بعض وسائل الإعلام لا يمكنها أن تحول الحقائق ولا أن تشتت نظر كل ناشدٍ لها في زمن بات الوصول للمعلومة متاح لكل فرد.

وأشار رئيس مجلس الشورى -في تصريح صحفي- إلى أن المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وحتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله -وهي تصد هجمات مفتعلة من خلال وسائل مؤدلجة تسعى بكل ما أوتيت من قوة وحضور إلى إيجاد ثغرة تهاجم من خلالها المملكة ولو عبر افتراءات وتسريبات أو أوهام يفكر بها كاتبوها ومحرروها.

وشدد الدكتور عبد الله آل الشيخ على أن المملكة تحرص على رعاية مواطنيها سواءً كانوا في داخلها أو خارجها حيث يتمتع المواطن السعودي بالرعاية والاهتمام، مشيراً إلى أن أبناء المملكة حتى الذين ثبت عليهم الجرم خاصاً أو عاماً يتمتعون بكامل حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة التي تقوم على أساس الشريعة الإسلامية، مؤكداً معاليه أن حكومة المملكة متمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

وقال: “إن السعي الخاسر الذي يلوكه الإعلام وبعض ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي حري بالعاقل الحصيف والمنصف أن يدرك مغزاه الفج ومسوغاته التي تسقط مع أول بيان للحقيقة”.

واختتم رئيس مجلس الشورى تصريحه مؤكداً أن المملكة ستظل شامخة بعطاءاتها السياسية والاقتصادية والإنسانية موقنة أن مواطنيها هم خط دفاعها الأول حاضرة بالخير في أذهان أبناء العالمين العربي والإسلامي والمنصفين في شتى بقاع الأرض؛ سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يوفقهما لما فيه خير ونماء الوطن والمواطن.