رئيس الشورى: ماضون نحو تحقيق العدالة وسنكفل لكل ذي حق حقه

المواطن - الرياض

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ماضية في تحقيق العدل و الأمن بما يكفل لكل صاحب حق حقه مواطنًا كان أم مقيما وفق مبادئ الشريعة الغراء التي هي دستور بلادنا ونبع رقيها وتطورها .

وأشاد معاليه بالأوامر الملكية التي صدرت في أعقاب التحقيق المبدئي الشفاف في قضية المواطن جمال خاشقجي- رحمه الله- حيث جاءت تلك الأوامر الحازمة لتؤكد أن علو المنصب لا يحمي المسؤول من المساءلة و العقوبة في حال ثبتت عليه المخالفة .

في غضون ذلك شدد أن التوجيه الكريم بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة يأتي لضمان أن يقوم هذا الجهاز بأعماله وفق رؤية تواكب التطور الكبير في جميع أجهزة الدولة ومواصلة لمجهودات الرئاسة في حفظ أمن الوطن والمواطنين في الداخل والخارج .

وثمن رئيس مجلس الشورى المواقف الإيجابية التي عبرت عنها العديد من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات والمجالس البرلمانية الذين غلبوا صوت العقل ولم ينساقوا وراء الحملات المغرضة و إصدار الأحكام المسبقة.