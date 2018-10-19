رئيس النصر السابق يتغزل في الحزم

المواطن - محمد سمعه

حرص سلمان المالك، رئيس نادي النصر السابق، على تهنئة فريق الحزم بعد فوزه على فريق القادسية بالأمس بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سلمان المالك: أن يعود الفريق للتوازن وتقديم المستوى الجيد والفوز بعد هزيمة ثقيلة وعدم الاهتزاز يعني أنه هناك عمل إداري وفني مميز داخل النادي، مبروك للجهاز الفني والإداري للفريق.

وأضاف المالك: مبروك لنجوم الحزم وجماهيره وهارد لك للقادسية، وبإذن الله مواصلة تقديم المستويات الجيدة والانتصارات.

يتواجد الحزم في المركز السابع برصيد ثماني نقاط بعد الفوز على القادسية، بينما احتل القادسية المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط بعد الخسارة.

وكان نادي الحزم صعد إلى دوري المحترفين، عقب احتلاله للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى خلف نادي الوحدة.