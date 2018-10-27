رئيس النصر: سعيد بإقالة كلاتنبيرج .. وعلى نقشبندي الحذر من الأخطاء

المواطن - محمد سمعه

توجه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر بالشكر إلى قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد إقالته للحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج من رئاسة الحكام في اتحاد الكرة.

وكتب آل سويلم عبر تويتر قائلًا: أشكر رئيس الاتحاد السعودي على صدور القرار بإقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام وهذا جزء من الحل وليس الحل كاملًا، ونتمنى أن يتم تفعيل تقنية الـVAR بالنظر في لقطات المخالفات الصريحة التي تسببت بالتأثير على نتيجة المباراة وبالتالي التأثير على نتائج الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف آل سويلم: كما أبارك لنبيل نقشبندي الثقة بتعيينه خلفًا للسابق، وأتمنى منه تلافي الأخطاء والتي حصلت مع الرئيس السابق ويجب التكتم على أسماء الطاقم التحكيمي لضمان عدم التأثير عليهم واستبعاد الحكام أصحاب التقييم السيء وإبعاد الذين يبقون في السعودية لفترة طويلة قبل المباريات لأسباب مجهولة وغريبة.

وكان آل سويلم انتقد الصربي ميلوراد ماجيتش حكم لقاء الفيحاء والنصر بعد تعادل العالمي، مضيفًأ أن الحكم ارتكب أخطاء بالجملة في المباراة.