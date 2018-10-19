رئيس النصر للجماهير: مؤازرتكم المستمرة سبب انتصارات العالمي

المواطن - محمد سمعه

أهدى سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر الفوز على الباطن لجماهير العالمي بعد تألق الفريق وتحقيقه للفوز السادس على التوالي في الدوري.

وكان النصر هزم فريق الباطن بنتيجة هدفين دونرد ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال آل سويلم: ألف مبروك لجماهير الشمس، ثلاث نقاط مهمة ولم يكن لهذا الانتصار والنجاح أن يتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم ومؤازرتكم المستمرة للعالمي.

وبعد الفوز أصبح رصيد النصر 18 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبفارق خمس نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال.

سيواجه النصر في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، فريق الفيحاء يوم الخميس المقبل.

وغاب اللاعب النيجيري أحمد موسى عن مباراة النصر والباطن لظروف خاصة.