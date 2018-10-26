رئيس النصر مهاجمًا حكم لقاء الفيحاء: أخطاء بالجملة .. مايستحق التحكيم بدورينا

رئيس النصر مهاجمًا حكم لقاء الفيحاء: أخطاء بالجملة .. مايستحق التحكيم بدورينا

2018/10/26
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

توجه سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر بالنقد الشديد للحكم الصربي ميلوراد ماجيتش، حكم لقاء النصر ضد الفيحاء في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

وقال آل سويلم عبر حسابه الرسمي في تويتر: هارد لك لنا جميعًا هذا التعادل .. رأينا جميعًا ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية بالجملة، مخالفة صريحة قبل تسجيل الهدف، وضربة جزاء لم تُحتسب وغياب غريب للـVAR عن حكم المباراة.

وأضاف آل سويلم: مثل هذا الحكم لايستحق نيل شرف قيادة مباريات في الدوري السعودي.


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