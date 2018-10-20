رئيس النصر مُعلقًا على إصابة عموري: حذرنا من أرضية الملز ونريد حل

رئيس النصر مُعلقًا على إصابة عموري: حذرنا من أرضية الملز ونريد حل

2018/10/20
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1775
0
طباعة
المواطن - محمدسمعه

علّق سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر على إصابة اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري خلال لقاء الهلال والشباب على أرضية ملعب الملز في الرياض,

وقال آل سويلم: حذرنا من أرضية الملعب من أجل المصلحة العامة وفسروها بصعب المحال ولابد من حل، حتى لانخسر نجومًا آخرين.

ويذكر أن مباراة الهلال والشباب شهدت إصابة عموري في الركبة ليغادر المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول وهو يبكي.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :