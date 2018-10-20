رئيس النصر مُعلقًا على إصابة عموري: حذرنا من أرضية الملز ونريد حل

المواطن - محمدسمعه

علّق سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر على إصابة اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري خلال لقاء الهلال والشباب على أرضية ملعب الملز في الرياض,

وقال آل سويلم: حذرنا من أرضية الملعب من أجل المصلحة العامة وفسروها بصعب المحال ولابد من حل، حتى لانخسر نجومًا آخرين.

ويذكر أن مباراة الهلال والشباب شهدت إصابة عموري في الركبة ليغادر المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول وهو يبكي.