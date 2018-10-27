رئيس النصر يُقدم درسًا مجانيًا

المواطن - محمد سمعه

وضع سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر نفسه في موقف صعب للغاية عندما انتقد الأداء التحكيمي في مباراة فريقه بالأمس ضد نادي الفيحاء في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان النصر سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الفيحاء، حيث أكد آل سويلم أن الحكم الصربي تعمد عدم اللجوء إلى تقنية الـVAR من أجل حسم الحالات الجدلية.

وقدم آل سويلم درسًا مجانيًا لكل رؤساء الأندية بأن من يُفكر في الاحتجاج على التحكيم بشكل خارج على الإطار القانوني بالإضافة إلى محاولة التقليل من مجهودات لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم سيُعاقب مثلما فعلت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم مع رئيس النصر.

ويذكر أن لجنة الانضباط كانت قررت منع آل سويلم من حضور مباراتين لنادي النصر في بطولة الدوري بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف ريال.

وكانت لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي، قررت إعفاء الحكم الإنجليزي مايكل كلاتنبيرج من منصبه كرئيس للجنة الحكام مع تعيين نبيل نقشبندي رئيسًا جديدًا للجنة.

وأجبر الفيحاء، نادي النصر على السقوط في فخ التعادل ليمنع العالمي من تحقيق فوزه السابع على التوالي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يتواجد النصر في مقدمة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة بعد التعادل مع الفيحاء.