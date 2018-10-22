رئيس الهلال: إدواردو قائدنا ولا نُفرط فيه

المواطن - محمد سمعة

أكد الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أن الأزرق لن يُفرط في قائده البرازيلي كارلوس إدواردو.

وقال محمد بن فيصل عبر حسابه الرسمي في تويتر: إدواردو قائد للهلال .. والهلال لا يُفرط في قائده.

وارتبط اسم اللاعب كارلوس إدواردو بالرحيل عن صفوف نادي الهلال، بسبب عدم شعوره بالراحة أثناء تعامله مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في الفترة الحالية.

ويذكر أن كارلوس إدواردو انضم إلى صفوف نادي الهلال في عام 2015 قادمًا من صفوف نادي بورتو البرتغالي، حيث تُوج مع الزعيم بلقبين في الدوري السعودي للمحترفين، والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017، ثم خسارة اللقب أمام فريق أوراوا الياباني، ثم فاز بلقب السوبر السعودي في العام الحالي على حساب الاتحاد.

وسبق لبورتو ونادي نيس الفرنسي الاهتمام بالتعاقد مع كارلوس إدواردو منذ سنتين لكن الهلال وقتها رفض التفريط في اللاعب.