رئيس الهلال بعد إصابة عموري: خبر مؤلم وكلنا معك

المواطن - محمد سمعه

أعرب الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن حزنه الشديد بعد تأكد إصابة اللاعب عمر عبدالرحمن عموري بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال محمد بن فيصل عبر حسابه الرسمي في تويتر: خبر مؤلم لكل عشاق كرة القدم، ألف سلامة وترجع أقوى بإذن الله، كلنا معك وسنبقى معك.

وكانت الفحوصات الطبية، أكدت إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي، بعدما تعرض لها في مباراة الهلال والشباب والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب الأمير فيصل بن فهد “بالملز” في الرياض.

وسيحتاج عموري لفترة علاج وتأهيل تصل إلى ستة أشهر من أجل العودة للملاعب مرة أخرى، مما يعني أن عموري سيغيب عن المنتخب الإماراتي في بطولة كأس أمم آسيا والمقرر إقامتها في يناير المقبل.