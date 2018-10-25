رئيس الوزراء الباكستاني : دعم السعودية انقذنا من اللجوء لصندوق النقد

المواطن - واس

قدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الاقتصادي لبلاده.

وقال في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الباكستاني مساء اليوم: إن المملكة قدمت حزمة اقتصادية جديدة لباكستان، وإن باكستان لن تضطر بعد هذا الدعم للجوء إلى صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وأضاف: إن الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة لباكستان سيخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية دون حدوث موجة غلاء معيشي، وذلك بعكس القروض التي يتم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي، التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يؤثر سلباً على المواطن العادي.