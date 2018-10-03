رئيس تحرير الرياض يطمئن محبيه : أنا بخير .. شكرًا لسؤالكم

المواطن - الرياض

طمأن الزميل الأستاذ فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة الرياض- الذي يرقد في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني- محبيه وزملاءه في الوسط الإعلامي وخارجه بأنه بخير وصحة وعافية، شاكرًا في الوقت نفسه كل من زاره في المستشفى أو اتصل للسؤال عنه من أصحاب السمو الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ومحبيه في الوسط الإعلامي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها، مساء اليوم، الزميل رئيس تحرير “المواطن” محمد الشهري، وكان من الحضور معالي وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع، والكاتب في صحيفة عكاظ خالد السليمان، والأستاذ محمد الوعيل، والأستاذ طلعت حافظ، والزميل منصور الغامدي من مكتب وزير الإعلام، وعدد من الإعلاميين والزوار، الذين توافدوا للاطمئنان على صحته.

أسرة تحرير “المواطن” تسأل الله للأستاذ العبدالكريم تمام الصحة والعافية، وأن يمن عليه بالشفاء العاجل.