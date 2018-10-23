رئيس وزراء باكستان يصل الرياض للمشاركة في المنتدى السعودي للاستثمار 

المواطن - واس

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان، إلى الرياض، مساء أمس الاثنين، للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة خان هشام بن صديق، ومندوب عن المراسم الملكية.