رئيس AIPS يُشيد بالاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تلقيه رسالة شكر من رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية AIPS، جياني ميرلو.

وأضاف أن رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية AIPS، أشاد بنجاح الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في تنظيم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي “الكونغرس الآسيوي” في جدة خلال الفترة من 21 حتى 23 من شهر سبتمبر.

وأعرب جياني ميرلو عن سعادته بالمشاركة في الكونغرس الآسيوي بجدة، خاصة أنه كان مثاليًا، وبعث برسائل عديدة حول السلام والتعاون في جميع أنحاء العالم.

وشدد رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية AIPS، على أهمية الاستمرار في الشراكة، من أجل خدمة جميع الصحفيين في العالم، والعمل على مشاريع تعزز الثقافة بين الشعوب، باعتبارها مفاتيح للنجاح في المستقبل.