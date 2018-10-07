رابط تقديم النساء على الوظائف الإدارية

بدأت وزارة الخدمة المدنية في استقبال طلبات شغل الوظائف الإدارية – من النساء – اعتباراً من اليوم عبر رابط نظام جدارة على الإنترنت.
وكانت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية غير الممكنة في عمليات التوظيف،قد دعت الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (للرجال/ والنساء) والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها وذلك عبر نظام جدارة إلى تاريخ 16/1/1440هـ وعددها 928 وظيفة متاحة للجنسين.
وحددت وزارة الخدمة المدنية موعد تقديم الرجال خلال الفترة من 20-1-1440هـ إلى 24-1-1440هـ فيما حددت موعد تقديم النساء خلال الفترة من اليوم 27-1-1440هـ وحتى يوم 2-2-1440هـ
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