رابط تقديم النساء على الوظائف الإدارية

المواطن - الرياض

بدأت وزارة الخدمة المدنية في استقبال طلبات شغل الوظائف الإدارية – من النساء – اعتباراً من اليوم عبر رابط نظام جدارة على الإنترنت.

وكانت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية غير الممكنة في عمليات التوظيف،قد دعت الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (للرجال/ والنساء) والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها وذلك عبر نظام جدارة إلى تاريخ 16/1/1440هـ وعددها 928 وظيفة متاحة للجنسين.

وحددت وزارة الخدمة المدنية موعد تقديم الرجال خلال الفترة من 20-1-1440هـ ​إلى 24-1-1440هـ فيما حددت موعد تقديم النساء خلال الفترة من اليوم 27-1-1440هـ ​ وحتى يوم 2-2-1440هـ

آلية التقديم على الوظائف الإدارية

هنا 1. الدخول على نظام التوظيف جدارة عبر هذا الرابط () والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية .

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

3. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها.



ولمعرفة تفاصيل أكثر حول وظائف النساء​ اضغط ( 4. على كل (متقدم/ــة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية دون إرفاق ملخص الطلب الذي تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (للرجال/ والنساء).ولمعرفة تفاصيل أكثر حول وظائف النساء​ اضغط ( هنا