رابط حجز وحدات مدينة الورود في الطائف

المواطن - واس

يأتي مشروع مدينة الورود في محافظة الطائف كأحد أبرز المشروعات السكنية التي أعلن عن إطلاقها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بالشراكة مع القطاع الخاص مطلع شهر محرم من العام الهجري الجديد 1440هـ ، والتي وفرت للمواطنيين عدداً من الخيارات السكنية بمساحات وتصاميم متنوعة.

وتتبنى الإسكان بذلك الاحترافية والكفاءة في رسم وتنفيذ المنهجية الإسكانية المستدامة الساعية لتوفير السكن الملائم للمواطن، بما يجسد توجهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الرامية لخلق بيئة من الاستقرار والسكينة للأسر السعودية وفق الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030 .

وأعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أمس، عن استمرار إجراءات الحجز في مشروع إسكان “مدينة الورود”، مبيّناً أنه تم حجز (1172) فيلا سكنية في المشروع بعد 3 أسابيع من إطلاقه، بما يمثل 27% من إجمالي الوحدات السكنية التي يضمها المشروع .وأوضح برنامج “سكني” في بيانه أنه أتاح إجراءات حجز الوحدات السكنية تحت الإنشاء في هذا المشروع، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج على الرابط : ( هنا ) ، حيث يمكن من خلاله الاطلاع على جميع تفاصيل المشروع والمرافق التي يضمها، وكذلك حجز موعد لزيارة معرض المبيعات واستكمال إجراءات الحجز.

ويقع مشروع “مدينة الورود” في محافظة الطائف على مساحة تتجاوز 6 مليون متر مربع، داخل النطاق العمراني مجاور لأحياء الشرفية والرحمانية جنوب جسر فندق مسرة الانتركونتننتال، وعلى أحد أهم الطرق والمحاور الرئيسية القادمة من مكة المكرمة وهو طريق السيل الرئيسي .

ويتضمن المشروع “4775” فيلا سكنية بمساحات مختلفة، روعي في تصميمها تنوع الأذواق وطبيعة العائلة السعودية وروح التغير، مع الأخذ في الحسبان عدد أفراد الأسرة، وتوفير خيارات متعددة في المساحات للأرض والبناء، مع مراعاة التنظيم والتصميم الخارجي لحدبقة الفيلا، لإعطاء المواطن أقصى إمكانية للاستفادة من الخدمات ضمن المساحة المخصصة للحديقة، مع المرونة العالية في التصميم للتعديل أو الإضافات المستقبلية .

واتخذ مشروع ” مدينة الورد” بالطائف أربعة نماذج لتصاميم الفلل السكنية تضم : نموذج فيلا (A) “الجوري” بإجمالية المساحات المبنية التي تقدر بـ (279) م2، ونموذج (+A) “الجوري بلس” بإجمالي مساحة المسطحات المبنية التي تقدر (308) م2، ونموذج الفلل السكنية (B) “الياسمين” والتي يقدر إجمالي مساحة المسطحات المبنية فيها بـ (247) م2، إضافة إلى نموذج الفيلا السكنية (C) “الفل” الذي تقدر المساحة الإجمالية للمسطحات المبنية فيه بـ (204) م2.

ويتوسط مشروع ” مدينة الورد” مركزاً ترفيهياً وتجارياً تقدر مساحته الإجمالية بأكثر من نصف مليون متر مربع تقريباً ، كما يضم المشروع عدداً من المرافق التعليمية والخدمية والعديد من المواقع المخصصة تتضمن : 19 مرفق تعليمي، و 32 مسجداً، و13 جامعاً ، و6 مرافق صحية، إضافة إلى 39 حدبقة وملاعب للأطفال و منتزه عاماً ومركزاً تجارياً، كما يضم المشروع مناطق وسطية ترفيهية تجارية مميزة بطول أكثر من (2000) م2، تضم المحلات التتجارية والمقاهي والمطاعم والحدائق والمنتزهات والنوادي والمسابح وميدان المشهد العملاق بمنارته المميزة والتي ستكون العلامة الفارقة لمشروع مدينة الورد، تضاف إلى المعالم المعمارية السعودية المميزة – بعون الله- .

ويمتاز موقع مشروع “مدينة الورد” بعدد من المزايا الخاصة من أهمها الطبيعة الجغرافية المتعددة الارتفاعات للمشروع، إضافة إلى قربه من أبرز المحاور والطرق الرئيسية بالطائف حيث يبعد عن قلب الطائف بما يقارب 10 كم، ويبعد عن ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير 35كم، ويبعد عن المسجد المحاذي للميقات بوادي محرم بالهدا 20كم، كما يبعد عن مركز الهدا 21 كم، ويبعد قصر شبرا التاريخي 10 كم، ويبعد عن مطار الطائف الدولي 23 كم، ويبعد عن جامعة الطائف 15 كم، فيما يبعد عن سوق عكاظ التاريخي 35 كم .