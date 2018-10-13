رابط وطريقة حجز موعد المقابلات الشخصية لـ الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

يعتبر حجز موعد المقابلة الشخصية للمرشحين والمرشحات عبر النظام المخصص لذلك، وهو أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية.

وقبل حجز موعد يجب التأكيد على أهمية المعلومات المقدمة من المرشحين؛ حيث إنه في حال تقديم بيانات غير حقيقية سيتم إلغاء الترشيح.

ويتم حجز الموعد من خلال الخطوات التالية:

الدخول على نظام المقابلات الشخصية عبر الرابط التالي (هنا).

إذا كانت هذه أول زيارة اضغط على أيقونة مستخدم جديد.

تعبئة البيانات المطلوبة والتي تتضمن السجل المدني ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

اختيار كلمة السر وتأكيدها.

الضغط على تسجيل مستخدم جديد.

أما إذا كان سبق التسجيل على النظام يكفي الدخول باسم المستخدم وكلم المرور.

وكانت وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن ترشيح 827 مواطنًا ومواطنةً على الوظائف التعليمية ودعتهم لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، في وقت سابق أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية رشحت نهائيًّا 827 مواطنًا ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء، والتي جرى الإعلان عنها في شهر محرم 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.

وأضاف العصيمي أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية هي لحاملي مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة وحاملي البكالوريوس غير التربوي والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية (انتظام)، ويليهم حاملو مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ويليهم حاملو البكالوريوس الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

ولفت العصيمي إلى أنه في حال اتضح لاحقًا أن أيًّا من المرشحين يشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو السابعة (للتخصصات العلمية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى أو ثبوت عدم صحة أي معلومة قدمها، ستؤدي إلى إلغاء الترشيح.