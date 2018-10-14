ربنا واحد ودربنا واحد.. كلنا ثقة في محمد بن سلمان

المواطن - أميرة محمد

ربنا واحد ودربنا واحد.. كلنا سلمان وكلنا محمد.. بهذه الكلمات عبر مواطنون ومقيمون عن محبتهم وتقديرهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أصبح قدوة ومثالًا للحسم والعزم.

وفي كل أزمة تمر على المملكة عبر التاريخ يخرج منها الشعب أقوى بفضل من الله ثم بالتفاف المواطنين والمقيمين حول قيادة المملكة، وهو ما انعكس على وسم “كلنا ثقة في محمد بن سلمان” الذي حل في قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، اليوم الأحد.

وعبر المشاركون في الوسم عن موقفهم الثابت ضد المؤامرات التي تحاك ضد المملكة وضد قادتها ومحاولة النيل منها، مؤكدين استحالة ذلك؛ لثقتهم في القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الداعية عائض القرني: “حن حزامك يا محمد وقت ما تعمى البصايرْ، جدك اللي بايعوه أجدادنا وقت التباري، حطنا فوق النجوم وحط خصمه في حقايرْ، راية التوحيد مرفوعة وسيف الفتح عاري، فوق هام السُّحب سافر بالوطن والحظ باهرْ، فالك التوفيق والإنجاز يا ذيب الغداري”.

أما حميد فكتب: “كلنا ثقة في محمد بن سلمان، وكلنا فخر بك وإحنا معك وأرواحنا فداك وفدا هذا الوطن”.

وقال الشاعر فهد المساعد: “لما صدح صوت الوطن جاوب صدانا مزنةٍ رعادها دندن وغنى”.

ومن جانبه، علق محمد العتيبي بقوله: “وجب على الجميع أن يعي بأن السعودية تتعرض للمكائد على مستوى دولي لإضعافها وسقوطها، وما خفي أعظم!! قفوا خلف القائد صفًّا واحدًا كأنكم بنيان مرصوص وحافظوا على وطنكم ومكانته”.

وبالنسبة إلى محمد الشلهوب فقال: “طموحه لا يقف عند حد معين دمت لنا فخرًا.. أحبك يا وطني”.