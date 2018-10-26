رددت الأذان.. مغنية عالمية شهيرة تعتنق الإسلام وتغير اسمها إلى شهداء

المواطن - متابعة

اعتنقت المغنية العالمية الشهيرة، الأيرلندية سينيد أوكونور، مساء أمس الخميس، الدين الإسلامي لتعلن تغيير اسمها إلى “شهداء دافيد”.

وبحسب صحيفة إيريش بوست الأيرلندية، فإن أوكونور أعلنت عبر تويتر، تخليها عن المسيحية الكاثوليكية، واعتناقها الإسلام.

وقالت أوكونور في منشورها: “أفخر باعتناقي الإسلام.. هذه النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية”.

وشددت المغنية البالغة من العمر 51 عامًا على أنها ستغير اسمها عقب اعتناقها الإسلام إلى شهداء دافيد، كما نشرت عبر حسابها الجديد الذي افتتحته باسمها الجديد Shuhada Davitt صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

ووضعت أوكونور على مكان صورتها الشخصية في حسابها عبارة “فقط افعل” (Just Do It) التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أميركية شهيرة، وفوقها عبارة “ارتدِ الحجاب” (Wear Hicab).

كما نشرت فيديو وهي تردد فيه الأذان.