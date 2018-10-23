رسائل قبول في سكني تصل لبعض المواطنين بالخطأ والوزارة ترد!

المواطن - عبدالرحمن دياب

وصلت رسالة، اليوم الثلاثاء، بالخطأ من وزارة الإسكان إلى عدد من المواطنين، حيث هنّأتهم خلالها بالقبول في برنامج سكني التابع للوزارة، وتطلب سداد رسوم الجديدة 1500 ريال والتي ستخصم من السعر الإجمالي للمنتج.

وأكد مواطنون أن الرسالة التي وصلتهم من الإسكان تحمل بيانات أخرى غير الخاصة بهم ومنتجات لم يتقدموا عليها، موضحين أنهم تواصلوا مع العناية بالمستفيدين في وزارة الإسكان والذي طلب منهم تجاهل الرسالة مع التأكيد أنه تم إبلاغ المختصين بذلك.

وتساءل المواطنين بشأن هذا الخطأ، خاصةً وأنه تكرر مع عدد من الأشخاص مما يؤكد وجود خطأ كبير في البيانات وليس فرديًّا، مشددين على ضرورة سرعة حل هذه المشكلة حتى لا تضيع الفرصة على الأشخاص المُرسل إليهم رسالة القبول.

وربط البعض بين هذا الخطأ وعمل وزارة الإسكان على تطوير بيانات موقعها بحسب ما ردت على أحد المستفيدين صباح اليوم، ولكن لم يصدر بعد أي توضيح رسمي من الإسكان.