رسالة حب لمحمد بن سلمان يتصدر الترند.. صفعة على وجه المسيئين والمغرضين

المواطن - الرياض

استقبل المواطنون الحملة المسعورة للإساءة للمملكة بملحمة في حب الوطن والدفاع عنه، ضد المسيئين والمغرضين.

وتفاعل مغردون مع وسم “رسالة حب لمحمد بن سلمان”، حيث تحول الوسم إلى ملحمة في حب الوطن، والتلاحم والتعاضد للذود عن الوطن والدفاع عنه ضد كل من تسول له نفسه المساس به.

وأكد المغردون حبهم لولي العهد الذي يمثل حلم وطموح أمة، تأكيداً للتلاحم بين الشعب والقيادة ضد حملات الحقد والتشويه.

وعلق عبدالعزيز بن متعب آل سعود بأبيات من الشعر قال فيها:

شيخنا سير بنا لاتونا

من سعى بالحرب حنا ذهابه

يا صليب الرأس زبن المجنا

من سلايل وايل يلتجى به

حن هل العوجا نسابق دخنا

فعلنا بين وكل درى به

وعلق آخر بقوله “يزيدون كذبا وارجافا، ونزيد حبا ووفاء وولاء، فابشر بشعب ورث عن آباءه وأجداده صون العهود والسمع والطاعة”.

وعلق أمجد طه بقوله “يزيدون خداع وضلال وتزوير وإفترى.. ونزيد إخلاص لعروبتنا وإيماناً بديننا وولاءّ لكم وحباً للمملكة العربية السعودية.. نحن معاك في السراء والضراء.. سر والله يرعاك ومن خلفك أمة …لن ترحم من يسيء لك ولو بحرف”.

وقال آخر: “باختصار .. اتعبت من قبلك ومن بعدك .. الله يحفظك سيّدي ، دمت لنا”.

وغرد إبراهيم قائلاً: “كلنا فداء الوطن .. اللهم احفظ لنا ولاة أمرنا ..”.

كلنا فداء الوطن

اللهم احفظ لنا ولاة أمرنا pic.twitter.com/XIaBpVlFy0 #رساله_حب_لمحمد_بن_سلمان — ABRAHIM (@Abrahim2p) October 15, 2018

وعلقت أشواق بقولها:

لسوف يأتي زمان أنت .. سيدهُ

فاضرب بسيفك عدلاً أيها الرجلُ

ها قد فعلت الذي قد قلتهُ سلفاً

وكم من الناس قد قالوا ومافعلوا،

#رساله_حب_لمحمد_بن_سلمان

الله ينصرك ويقويك ويحفظك ويطول في عمرك وعمر الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه "كلنا فدا الوطن🕊🕊".. pic.twitter.com/sGu8CMPU91 — احـلام المـطيري" (@GPhnEYhOQr6M5k1) October 16, 2018

وعلقت أحلام المطيري بصورة مؤثرة ومعبرة تمثل مستقبل وطن انطلاقاً من التاريخ الخالد المجيد للمملكة، وعلقت عليها بقولها: الله ينصرك ويقويك ويحفظك ويطول في عمرك، وعمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، ورعاه “كلنا فدا الوطن”.

وتفاعلت أميمة على الوسم بمقطع فيديو مؤثر ، وعلقت عليه بقولها: “من حقي أتباهى”.