رسالة من طارق الحبيب إلى كل مجهول الوالدين: أمامك طريقان

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد البروفيسور في الطب النفسي طارق الحبيب، أنه يجب إبلاغ مجهول الأبوين بحقيقة نسبه ما بين الثانية والرابعة من عمره قبل أن تتشكل هويته ويفهم معنى الأب والأم.

وأضاف الحبيب في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أنه على من يتطوع لتبني طفل أن ينتبه لهذه النقطة، وأن يجهز ردًّا على سؤاله يومًا: ما هي حقيقة والديّ؟

وتابع أن “مجهول أبوين.. مجهول نسب.. لقيط” هي مسميات لا تهم، بل المهم أن يتم تغيير طريقة التعامل.

ووجه الحبيب قوله إلى كل مجهول الوالدين: أمامك أن تدمر نفسك وأن تنتحر، وأمامك طريق آخر يجب أن تفكر فيه، وهو تحدي هذه المشاعر بالنجاح والإبداع.