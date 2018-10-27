رسالة مهمة من الدفاع المدني لأهالي الشرقية

المواطن - الشرقية

ناشد مدني الشرقية المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية بعد توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار بالمنطقة الشرقية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه عن تقلبات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك خلال يوم السبت.

وأهاب المتحدث الرسمي لمديرية للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني بالجميع، إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء هطول الأمطار والسيول، وعدم التهور والمخاطرة بعبور تجمعات المياه والمستنقعات المائية والأودية.

وأكد الشهراني أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بكافة إداراتها قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للاستعداد والتهيؤ من خلال الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول لتطبيقها مع الجهات المعنية متى ما دعت الحاجة، وبناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متمنيًا السلامة للجميع.