رسالة واتساب.. وصف فتاة بالهبلة فغرمته المحكمة 20 ألف درهم مع الحبس!

المواطن - الرياض

قادت رسالة واتساب أرسلها شاب خليجي إلى فتاة تقدم لخطبتها إلى تغريمه 20 ألف درهم وحبسه 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وسب المتهم المجني عليها، حيث أرسل إليها رسائل عبر واتساب وصفها بكلمة “هبلة”، لتقوم الفتاة بتوكيل محامٍ فتح بلاغًا قضائيًّا ضد المتهم يطالب فيه بمعاقبة المتهم وتعويض موكلته عن الأضرار المعنوية التي أصابتها من جراء الرسالة، بحسب ما ذكرت تقارير إماراتية.

وأشار المتهم خلال الجلسة إلى أنه أرسل الرسائل، بشكل عفوي وعلى سبيل المزاح بعد أن تقدم لخطبة المجني عليها، موضحًا أن الغرض من مراسلتها كان للتعارف قبل الزواج وليس للإساءة.

وعاقبت المحكمة المتهم بالحبس شهرين وتغريمه 20 ألف درهم عن تهمة السب المسندة إليه مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم والأمر بمحو العبارات المسيئة وإلزام المشكو في حقه بالرسوم القضائية، كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية في الشكل وإحالتها إلى المحكمة المختصة في الموضوع.