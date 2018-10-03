المواطن - الرياض

رسالة وفاء تبعثها إلى من؟.. سؤال بمجرد طرحه قد يتبادر إلى الذهن أسماء معينة منها الأقارب أو الأصدقاء، وحتى أبطال الحد الذين يقفون راسخين لحماية المملكة وأمنها ليل نهار.

وعلى وسم حمل السؤال ذاته، تباينت الإجابات، فهناك من وجه رسالة الوفاء إلى المعلمين وأبطال الحد، وهناك من وجهها إلى الأب والأم لتضحياتهما في سبيل راحة الأبناء، وأيضًا بعض الأشخاص والأصدقاء.

وقال فهد النايف: إن رسالة الوفاء بدون نقاش إلى أبطال الحد الجنوبي بسبب تضحياتهم.

ووافقته أم طلال بقولها:”لكل عين ساهرة تحفظ أمننا من الجنوب وباقي الجهات.. ولكل جندي لا نعرف اسمه إلا عندما أصيب أو استشهد”.

أما أحمد الشراري فوجه رسالة الوفاء إلى: “ذلك القائد الذي يحتويك بنصحه وتوجيهاته لك كمحب وحتى في عتابه تجد العتب للمصلحة العامة بمثله أفتخر وله مني دعوة بظهر الغيب”.

وبالنسبة إلى عبود مدخلي: “”لأمي التي اقتصّت لي قطعة من قلبها لأعيش: لن أخذلكِ أبدًا ولن أدعكِ للأيام تشكين سأكون دائمًا بجانبكِ لعلّي أعوّض الأيام التي تعبتِ بها من أجلي”.

ومن جانبها، علقت شهد على الوسم بالقول: “لمن اقال عثرتي وحفظ سري وظن في الخير في زمن كثر فيه لبس الأقنعة”.

وفي سياق متصل، قال الأحمري: إن رسالة الوفاء يبعثها إلى من له أثر خير عليه بكلمة أو نصيحة أو تغريدة أو قراءة أو تذكير أو عون أو إتصال أو دعاء.

ووجهتها نوف إلى أصحاب الوجه الواحد والقلب الواحد والموقف الواحد.