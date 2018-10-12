رسميًا.. تطبيق التبديل الرابع في كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تطبيق التبديل الرابع خلال الوقت الإضافي في منافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي تحتضنها الإمارات، شهر يناير المقبل.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعدما طبق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التبديل الرابع في الوقت الإضافي للمرة الأولى خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في بيان رسمي اليوم: “كل قارة آسيا متشوقة لانطلاق أبرز مسابقات المنتخبات الوطنية، وبالتالي فإنه من الضروري أن تشهد هذه البطولة، تطبيق أحدث القوانين المعتمدة”.

وتابع البيان: “واثق أن التعليمات الجديدة ستزيد الإثارة في أبرز بطولات المنتخبات الوطنية في قارة آسيا، وتعزز طموحات الاتحاد القاري في أن يكون رائدًا”.

وأضاف البيان: “التعديل الجديد سيُطبق أيضًا خلال كأس آسيا تحت 19 عامًا في إندونيسيا الشهر الحالي، بالإضافة إلى كأس آسيا للناشئات تحت 19 عامًا في العام المقبل، وكأس آسيا تحت 23 عامًا في 2020”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن استخدام تقنية الفيديو في منافسات بطولة كأس آسيا 2019، وذلك بعد تطبيقها في المونديال الروسي.

وتشهد منافسات بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وتم توزيعها على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل المتصدر والوصيف إلى منافسات دور الـ16، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المرتبة الثالثة.