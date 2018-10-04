رسميًا .. جاريث ساوثجيت مدربًا لإنجلترا حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم عن تمديد عقد المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت مع منتخب إنجلترا ليبقى مديرًا فنيًا للأسود الثلاث حتى عام 2022.

وبعد النتائج الطيبة والتي حققها المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وافق الاتحاد الإنجليزي للكرة على تمديد عقد المدرب ساوثجيت لمدة أربع سنوات ليكون مدرب الأسود الثلاثة في مونديال 2022.

وكان منتخب إنجلترا احتل المركز الرابع في مونديال روسيا، بعد خسارته المركز الثالث لصالح المنتخب البلجيكي.

ويبحث المنتخب الإنجليزي عن الفوز ببطولة كأس العالم، حيث سبق له التتويج باللقب في عام 1966 بعد فوزه على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية.

وتولى جاريث ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 خلفًا للمدرب المُقال سام ألارديس.