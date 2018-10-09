رسميًا.. جون سينا يُشارك في Crown Jewel

المواطن - مروة نبيل

أعلنت WWE عن مشاركة المصارع المحبوب جون سينا في منافسات عرض Crown Jewel المُقرر إقامته في السعودية، الشهر المقبل.

ويُشارك جون سينا وكيرت أنجل في نزال كأس العالم الذي سيشهد مشاركة 8 نجوم خلال عرض Crown Jewel المُقرر إقامته، في الثاني من شهر نوفمبر المقبل، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

وكان المصارع الأسطوري شون مايكلز عن عودته إلى الحلبات للمرة الأولى منذ عام 2010، في عرض WWE Crown Jewel، حيث قرر عودة فريق DX بصحبة تريبل إتش، وخوض نزال ناري ضد “أشقاء الدمار” أندرتيكر وكين.

وسيشهد Crown Jewel مواجهة ثلاثية على لقب اليونيفرسال بين رومان رينز وبروك ليسنر وبرون سترومان، بالإضافة إلى مواجهة نارية على لقب WWE بين آي جاي ستايلز ودانيال براين.