رسميًا .. قصي الفواز رئيسًا لاتحاد القدم حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، تزكية قصي الفواز رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولمدة أربع سنوات.

وسيتولى قصي الفواز رئاسة الاتحاد السعودي للكرة حتى عام 2022.

وكان قصي الفواز المرشح الوحيد على منصب رئيس اتحاد القدم، ليتولى المنصب بالتزكية خلفًا للدكتور عادل عزت.

وكان عادل عزت قد أعلن استقالته من رئاسة اتحاد القدم قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي.