رصد أكثر من 500 مخالفة نسائية في عسير 

المواطن - واس

رصدت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة القسم النسوي، خلال جولاتها الرقابية على مدار العام الماضي، أكثر من 500 مخالفة صحية و مهنية، استهدفت المنشآت التجارية النسوية بمدينة أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة عسير ماجد الشهري أن الجولات الرقابية التي قامت بها إدارة القسم النسوي خلال العام الماضي أسفرت عن توجيه نحو 66 إنذاراً لمنشآت مخالفة، ورصد أكثر من 500 مخالفة، وإغلاق ما يقارب 54 محلاً تجارياً مخالفاً، مشيراً إلى أن تلك المخالفات رُصدت بعد أكثر من 1241 جولة قامت بها المراقبات بالقسم النسوي بالأمانة.

وبيّن الشهري أنه جرى إتلاف أكثر من 647 مادة مخالفة بعد رصدها من قبل المراقبات، حيث تمثلت تلك المخالفات في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى استخدام مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومجهولة المصدر, مؤكداً أن الإدارة النسوية ماضية في جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية ، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.