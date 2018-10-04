رصد 281 ألف مخالفة توطين في أسبوع

المواطن - الرياض

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المشتركة 327 ألف جولة ميدانية لمتابعة قرار توطين منافذ البيع لأنشطة تأجير السيارات، وتأنيث وتوطين بيع المستلزمات النسائية، ومحلات الذهب والمجوهرات، والإيواء والشقق، والاتصالات، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 23 سبتمبر الماضي وحتى 29 من الشهر نفسه. وأسفرت الجولات التفتيشية، عن التزام أكثر من 294 ألف منشأة في الأنشطة الخمسة المطبق توطينها في أوقات سابقة، في حين رصدت فرق التفتيش أكثر من 281 ألف مخالفة.

وجاء قرار توطين منافذ البيع لأنشطة السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 01/03/1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01 / 05 /1440هـ.

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.