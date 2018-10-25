رغم الخسارة بثلاثية.. عسيري: هذه أفضل مباراة للاتحاد هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد عسيري أن مباراة الهلال تُعد الأفضل للعميد في منافسات الموسم الرياضي الحالي، رغم الخسارة بثلاثية مقابل هدف.

وقال أحمد عسيري: “الحمد لله على كل شيء.. نُبارك لنادي الهلال، حظ أوفر لنا، نحن قدمنا مباراة كبيرة، يمكن من بداية الموسم هذه أفضل مباراة لنا، ولكن إن شاء الله القادم أفضل”.

وتابع النجم الاتحادي تصريحاته لقناة KSA SPORTS: “ما في أي أخطاء دفاعية حدثت اليوم.. ما حدث عند تسجيل الأهداف هو سوء تمركز من لاعبي الدفاع وخط الوسط، ولكن الدفاع قدم مباراة جيدة”.

وعن تغيير الخطة بين شوطي المباراة وتقدم اللاعبين بشكل أكبر حينما كانت تُشير النتيجة إلى التعادل، قال: “هذه تعليمات المدرب ونحن نُطبق ما يطلبه المدرب، ولكن لم نُوفق وإن شاء الله القادم أفضل.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الاتحاد في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثلاثية مقابل هدف، سجلها محمد كنو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو، وأحرز للعميد الصربي ألكسندر بيزيتش.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.

لاعب #الاتحاد أحمد عسيري: برغم الخسارة، إلّا أن هذه أفضل مباراة لنا ولم يكن هناك أخطاء دفاعية.#الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/BTxi8py5HF — KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 25, 2018