رومان رينز من لاعب كرة إلى مصارع.. والسرطان يُبعده عن الحلبات

المواطن - مروة نبيل

رومان رينز أحد أبرز المصارعين في الوقت الحالي، ويحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير في جميع أنحاء العالم، إلا أنه صدم مُحبيه بخبر إصابته بمرض سرطان الدم؛ والابتعاد عن الحلبات خلال الفترة المقبلة.

وبدأ رومان رينز مشواره في عالم الرياضة كلاعب كرة قدم في منافسات الدوري الأميركي NFL والدوري الكندي CFL، قبل أن ينتقل إلى حلبات المصارعة ويحصد لقبا تلو الآخر؛ باعتباره من عائلة ساموا الأميركية الشهيرة بالمصارعة.

ولعب رومان رينز كرة القدم خلال مرحلة الدراسة الثانوية في مدرسة بيناسكولا، وكان يُعد واحدًا من أفضل لاعبي الدفاع، وعند التحاقه بمعهد جورجيا التقني لعب في فريق السترات الصفراء، وبدأ مشواره كمحترف عام 2006 في Atlantic Coast Conference.

وانضم رومان رينز بعد ذلك إلى أكثر من فريق، ومنهم مينيسوتا فايكنج، جاكسونفيل جاغوار، وأدمنتن أسكيموز، ووقع عقد مع WWE في يوليو عام 2010، ليبدأ رحلة تألق في عالم المصارعة، ويُدون اسمه في سجلات الأفضل.

وحصد رومان رينز العديد من البطولات ومنها؛ الفرق الزوجية في اتحاد FCW، بطولة القارات 2017، بطولة الولايات المتحدة 2016، بطولة الفرق الزوجية مع سيث رولينز، بالإضافة إلى تتويجه كبطل WWE أكثر من مرة.

وفاجأ رومان رينز صاحب الـ33 عامًا، مُحبي المصارعة بإعلانه التنازل عن لقب الـ WWE وابتعاده عن الحلبات خلال الفترة المقبلة، لمعاناته من مرض سرطان الدم، الأمر الذي يتطلب خضوعه لعلاج وراحة.

وأكد رومان رينز أنه يتعايش مع سرطان الدم منذ 11 عامًا، ولكنه عاوده مرة أخرى، مُشددًا في الوقت ذاته أنه لم يعتزل المصارعة، وسيعود مُجددًا بعد شفائه من هذا المرض.