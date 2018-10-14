رونالدو يُحدد ناديه المقبل بعد ترك يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

لا يرغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، في استكمال عقده مع البيانكونيري خلال المستقبل.

وكان رونالدو انضم إلى صفوف نادي يوفنتوس قادمًا من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني صيف العام الحالي مقابل 100 مليون يورو ولمدة أربع سنوات حتى عام 2022.

وكانت مجلة دون بالون الإسبانية، ذكرت أن رونالدو قد ينتقل للدوري الأميركي وبالتحديد إلى نادي أورلاندو سيتي وهو النادي المملوك من قبل النجم البرازيلي وأسطورة نادي ميلان الإيطالي السابق، ريكاردو كاكا.

ويخطط كاكا لمنح رونالدو 50 مليون يورو سنويًّا ليكون أعلى لاعب حصولًا أجر في العالم خلال الفترة المقبلة في حال قرر النجم البرتغالي ترك نادي يوفنتوس.

ويريد رونالدو الرحيل عن يوفنتوس في صيف عام 2021، أي بعد مرور ثلاثة مواسم على تواجده في البيانكونيري.

يذكر أن رونالدو حاليًّا مُتهم بقضية اغتصاب فتاة أميركية في عام 2009، ويُحقق في القضية حاليًّا بالولايات المتحدة الأميركية.