رياح تثير الأتربة والغبار وأمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت أن تكون سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، القريات وطريف، تمتد إلى سكاكا وعرعر.

أما عن حركة الرياح فسوف تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على البحر الأحمر، في حين ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية على الخليج العربي.