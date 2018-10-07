رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية في 5 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان، وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.