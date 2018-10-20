ريال مدريد ضد ليفانتي .. تقنية الفيديو وغضب الجماهير الأبرز

المواطن - مروة نبيل

خيَّب الملكي آمال جماهيره في مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد خسارته على ملعب “سانتياغو برنابيو” ووسط جمهوره بهدفين مقابل هدف.

وتقدم ليفانتي في الدقيقة السابعة عن طريق خوسيه لويس موراليس، قبل أن يُعزز تقدمه عن طريق روجر مارتي سالفادور من ركلة جزاء في الدقيقة 12، وسجل هدف ريال مدريد الوحيد مارسيلو في الدقيقة 72.

وساهمت تقنية الفيديو في نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي اليوم بشكل كبير، حيث كانت السبب الرئيسي في احتساب ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 12، بعد لمس الفرنسي رافاييل فاران للكرة داخل منطقة الجزاء، ليحولها مارتي لهدف في شباك الملكي.

وعادت تقنية الفيديو للظهور في مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي مرة أخرى، بعدما ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الملكي سجله ماركو أسينسيو بداعي التسلل في الدقيقة 16.

وألغى حكم مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي هدفًا للضيوف في الدقيقة 43، بداعي وجود تسلل، ليُنقذ الملكي من الخروج مهزومًا في الشوط الأول بثلاثة أهداف.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي غضبًا جماهيريًا كبيرًا، حيث أطلق جمهور الملكي صافرات الاستهجان ضد لاعبي الفريق والمدرب جولين لوبيتيجي، في حضور رئيس مجلس الإدارة فلورنتيو بيريز.

وتُحمّل جماهير ريال مدريد رئيس النادي بيريز، مسؤولية تراجع نتائج الملكي خلال الفترة الماضية، لعدم التعاقد مع صفقات مميزة، بالإضافة إلى موافقته على رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وحقق الملكي في مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي أسوأ سجل تهديفي في تاريخه، بعدما فشل في هز الشباك خلال أول 60 دقيقة، ليُكمل 7 ساعات و45 دقيقة دون هز الشباك، مُحطمًا رقمه السابق بـ464 دقيقة دون تسجيل أهداف في عام 1985.

وتُعتبر هزيمة ريال مدريد ضد ليفانتي اليوم، هي الأولى للملكي في “سانتياغو برنابيو”، والخامسة في هذا الموسم، حيث سبق وخسر أمام إشبيلية وألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيسكا موسكو في الشامبيونزليج، وفي السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد.