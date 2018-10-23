ريال مدريد مُهدد بالحرمان من هازارد نهائيًّا

المواطن - محمد سمعه

سبق لنادي ريال مدريد الإسباني أن أعرب عن اهتمامه الكبير بالتعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، في الفترة الأخيرة.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع هازارد في صيف عام 2018، لكن تشيلسي رفض التفريط في اللاعب خاصة بعد رحيل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للنادي الملكي.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أن هازارد قد يرفض الانتقال لنادي ريال مدريد نهائيًّا في حال تعاقد الملكي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب الفريق خلفًا للمدرب الإسباني خولين لوبيتيجي.

وتتسم العلاقات حاليًّا بين هازارد وأنطونيو كونتي بالتوتر، خاصة أن الخلافات كانت نشبت بين الطرفين قبل إقالة كونتي من تدريب نادي تشيلسي بعد نهاية موسم 2017- 2018.

وكان هازارد قال في تصريحات إعلامية: إنه لن يخسر علاقته الجيدة مع تشيلسي من أجل الانتقال لريال مدريد، مضيفًا أنه لا توجد أي مشكلة بالنسبة له بالبقاء مع تشيلسي.

ساهم هازارد في حصول المنتخب البلجيكي على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدفين نظيفين.