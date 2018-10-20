ريال مدريد .. والرقم الأسوأ في تاريخه

المواطن - مروة نبيل

واصل ريال مدريد أداءه المخيب للآمال في منافسات الموسم الرياضي الحالي سواء في الدوري الإسباني لكرة القدم أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ليفانتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز، وتُشير النتيجة إلى تأخر الملكي بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رقمًا سلبيًا هو الأسوأ في سجله التهديفي على مدار تاريخه، وذلك بعدما فشل في هز شباك ليفانتي خلال أول 60 دقيقة من مباراة الجولة التاسعة المُقامة الآن.

وبعد غيابه عن التهديف خلال أول 60 دقيقة من مباراة ليفانتي، أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد 7 ساعات و45 دقيقة دون هز الشباك في بطولتي الدوري الإسباني الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وغاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن التسجيل في المباريات خلال 409 دقائق قبل انطلاق مباراة ليفانتي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز، لتستمر حالة العقم التهديفي لـ469 دقيقة بعد بداية اللقاء.

وكان أسوأ سجل تهديفي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في عام 1985، عندما فشل في هز الشباك لمدة 464 دقيقة.

وفي حالة خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام ليفانتي اليوم، ستكون المباراة الخامسة على التوالي التي يفشل الملكي في تحقيق الفوز فيها، حيث هُزم أمام كل من إشبيلية، سيسكا موسكو، ألافيس، وتعادل سلبيًا مع أتلتيكو مدريد.