ريفاس: الهلال أفضل من الاتحاد .. وأفكر في الرحيل

المواطن - محمد سمعه

أكد الفنزويلي جيليمن ريفاس، مهاجم نادي الهلال، أن منافسته مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز لقيادة هجوم نادي الهلال لا تثير غضبه.

وتحدث ريفاس في برنامج في المرمى والمُذاع على قناة العربية قائلاً: جوميز لا يُثير غضبي والهلال أفضل من الاتحاد.

وتابع ريفاس: الهدف الذي أحرزته في شباك الاتحاد في السوبر السعودي، ساهم في بقائي مع الفريق وغير قناعات المدرب بي.

وأكمل مهاجم الهلال حديثه قائلاً: هناك تنافس كبير بين لاعبي الهلال للتواجد في التشكيلة الأساسية وهذا سيعود بالنفع على الهلال.

وواصل ريفاس حديثه قائلاً: لن أغضب بسبب تواجد جوميز في التشكيلة الأساسية لنادي الهلال وهو يلعب أساسياً ونُقدر قدراته بشكل كبير.

وتابع ريفاس: مع تقديري لنادي الاتحاد، لكن الهلال هو أفضل فريق في آسيا، وأفكر في الرحيل عن الهلال في شهر يناير إذا لم ألعب بشكل أساسي مع الزعيم.

وأكمل ريفاس: في الاتحاد سجلت أهدافاً كثيرة لكن لم أحقق بطولات، وفي الهلال سجلت أقل أهداف وحققت بطولات، والأجواء في الهلال تساعد أي لاعب على التألق.