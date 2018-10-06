ريفاس بديل المصاب جوميز في تشكيل الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن مشاركة اللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس في التشكيل الأساسي للزعيم في مباراة الزمالك المصري بالسوبر السعودي المصري.

ويأتي قرار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، بالدفع باللاعب جيليمن ريفاس بعد إصابة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز في عمليات الإحماء قبل المباراة.

وتُقام مباراة الهلال والزمالك على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، حيث تُقام المباراة اليوم على بطولة كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان بافيتيمبي جوميز انضم إلى صفوف فريق الهلال في فترة الانتقالات الصيفية في العام الحالي قادمًا من نادي جالطة سراي التركي.